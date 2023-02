Un cadre interchangeable, l’innovation de Ref Bikes pour allonger la durée de vie des vélos

Le startup lyonnaise Ref Bikes veut allonger la durée de vie des vélos grâce à ses cadres innovants et permutables facilement, qui permettent d’adapter le vélo aux besoins évolutifs des cyclistes. La première série de 150 vélos « musculaires » devrait sortir des ateliers en mars prochain, et une version électrique (et interchangeable) est également prévue.