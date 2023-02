Safee, cette startup lyonnaise qui fait un tabac avec sa coque de téléphone anti-agression

Sa startup compte seulement cinq mois d'existence et une seule salariée et n'est incubée nulle part. Lui affiche à peine 24 ans. Et pourtant, l'idée de coque de téléphone anti-agression de Luc Nadier a fait un tabac au dernier CES de Las Vegas. A tel point que les prévisions de chiffre d'affaires du premier exercice de la jeune pousse lyonnaise ont bondi, en quelques jours, d'un million d'euros à... 20 millions d'euros. Son carnet de commandes a explosé, avec des commandes des quatre coins du monde. Le jeune entrepreneur et ses deux associés, emmenés au CES par Minalogic, ont décroché un CES Award innovation, dans la toute nouvelle catégorie « Human Security Award for all ».

Une coque anti-agression et anti-violences conjugales

Le concept de Safee : une coque de téléphone embarquant un système électronique et permettant d'alerter son entourage en cas d'agression.

« La coque dispose d'un bouton à l'arrière. En l'actionnant à trois reprises, elle déclenche une alarme de 130 décibels, l'équivalent d'un coup de feu. Cela permet dans un premier temps de dissuader l'agresseur. Ensuite, l'application prend le relais : elle géolocalise la victime et retransmet aux proches (définis par l'utilisateur) la vidéo et le son de ce qui est en train de se passer. Cela permettra non seulement aux proches d'alerter les secours si nécessaire mais aussi de disposer de preuves dans le cadre d'un dépôt de plaintes », détaille Luc Nadier.

Un mode silencieux est également disponible, plus adapté à la problématique des violences conjugales ou à certaines situations.

« Nous travaillons sur une intégration d'IA qui permettrait d'analyser la situation et les blessures éventuelles, pour alerter directement les secours. Cela fera l'objet d'un nouveau développement dans six mois ».

Développée par les trois associés, - le passionné d'innovation multi-entrepreneur Luc Nadier, l'ingénieur Adrien Guilloux rencontré sur les bancs d'un master innovation et le développeur Théo Bondaz, ami d'enfance du premier, - cette coque rechargeable de protection disposant d'une autonomie de plusieurs mois devrait être commercialisée à l'été prochain.

Elle sera fabriquée en France pour le marché européen, et en Chine pour le reste du monde. Les partenaires devraient être validés prochainement. « Nous allons démarrer avec une vingtaine de modèles, conçus pour les téléphones les plus vendus mais nous travaillons à un système permettant d'adapter cette coque à tous les portables ».

Des grands comptes et des Etats intéressés

Pour financer le passage à l'échelle industrielle de ses coques, des campagnes de crowdfunding seront menées et des recherches de subventions européennes engagées. Si elles n'aboutissaient pas, la startup devrait alors se lancer dans une levée de fonds, courant 2023, de deux à trois millions d'euros. Son carnet de commandes pourrait bien séduire des investisseurs.

« Depuis le CES, nous avons eu de nombreuses commandes fermes de grands comptes, des grandes entreprises qui souhaitent sécuriser le déplacement de leurs collaborateurs, dans le cadre notamment de la nouvelle norme ISO 31 030 incitant les entreprises à mieux sécuriser les voyages des salariés ».

Luc Nadier assure également être en discussion directement avec les services publics de plusieurs Etats comme le Mexique, la Colombie, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. « En réalité, il n'existe pas vraiment de solution concurrente. Il y a des bracelets connectés mais l'utilisateur peut oublier de le mettre le matin avant de partir. Alors que très peu de personnes oublient leur téléphone... Notre innovation permet de ne pas modifier les habitudes des consommateurs ».

La coque Safee devrait être disponible au prix de 59.90 euros avec un abonnement pour l'application de 2,90 euros.

« Nous sommes fortement incités par des partenaires ou des conseillers à augmenter ces prix. Mais nous voulons absolument rester sur des prix accessibles à tous, nous souhaitons que la sécurité ne soit pas un luxe », explique Luc Nadier.

Un engagement lié à l'histoire de l'entrepreneur et de Safee : l'idée était née à la suite de plusieurs agressions au couteau qu'il avait lui-même subi et constaté autour de lui.

En France, les indicateurs de la délinquance sont en hausse. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'intérieur, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires enregistré a bondi de 12% en 2021 (+14% pour les victimes de violences intrafamiliales).