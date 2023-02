Véhicules d’occasion : Proovstation déploiera une trentaine de portiques connectés chez Carrefour en 2023

De retour du CES de Las Vegas, la startup rhodanienne Proovstation passe de nouveau à la vitesse supérieure avec une levée de 10,4 millions d'euros réalisée auprès de Supernova Invest, Otium Capital, via son fonds Industrie, et Crédit Agricole Création.

Ce nouveau tour de table s'avère déterminant dans les ambitions de la jeune pousse de 50 salariés, née en 2018 dans le giron du groupe automobile familial Bernard. Car le pari est bien de faire de la startup lyonnaise le « leader européen des solutions d'évaluation automatisée de véhicules assistée par l'intelligence artificielle ».

Proovstation a en effet développé un portique connecté qui, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et une série de capteurs, photos et algorithmes, permet de transformer le processus d'audit d'un véhicule automobile, jusqu'ici majoritairement manuel et chronophage, en une opération automatisée et capable de gérer des flux de plusieurs centaines de véhicules par jour.

Une technologie qu'elle a ensuite transposé au marché de l'occasion, en proposant à des particuliers de venir évaluer l'état d'usure de leur véhicule en quelques secondes seulement en le faisant passer sous son portique connecté, avec la promesse de recevoir, dans la foulée, une offre de rachat personnalisée par email de la part de son partenaire BCA Group.

Une offre entièrement automatisée donc, jusqu'au service après vente, puisque celui-ci est réalisé directement à distance avec une borne connectée reprenant le principe du Mac Drive, à partir de laquelle un salarié à distance peut orienter les utilisateurs.

Un accord avec Carrefour pour passer à l'échelle

Et c'est précisément ce service que Proovstation s'apprête à déployer, grâce à cette levée de fonds, au sein de l'ensemble du réseau Carrefour, avec lequel il vient de signer une entente de déploiement. Car après avoir installé cinq stations tests (à Vénissieux, Aix-En-Provence, Vitrolles, mais aussi en région parisienne à Montesson et près d'Orléans) qui accueillent déjà une moyenne de 15 à 20 clients par jour, Proovstation et le réseau de distribution Carrefour ont convenu de donner un gros coup d'accélérateur à l'automatisation de la revente des véhicules particuliers. Leur objectif : déployer dès cette année « une trentaine à quarantaine » de nouveaux portiques au sein des hypermarchés du groupe.

Reste que concernant la localisation de ces nouvelles stations, Proovstation botte pour l'instant en touche car il ne souhaite pas « créer de l'attente » de la part des consommateurs qui se rendraient trop en avance sur place : mais il le confirme, les premières installations s'apprêtent à démarrer dès le mois de février.

« L'idée est toujours qu'un client puisse profiter de venir faire ses courses au sein du réseau pour réaliser une évaluation de la valeur de son véhicule, et d'obtenir une offre de rachat », souligne le fondateur, Cédric Bernard.

Avec l'ambition, en filigrane, de parvenir à couvrir l'ensemble du territoire national grâce au maillage de son partenaire Carrefour. « Notre objectif est de pouvoir être à 30 minutes de chaque lieu d'habitation ». En tous les cas, Proovstation bénéficiera ainsi d'implantations drainant déjà des millions de visiteurs... En contrepartie, il paiera, comme n'importe quel commerçant, un loyer pour couvrir les frais de l'occupation du terrain.

Un business plan qui vise la France, puis l'Europe

« Nous estimons que 15 à 20 personnes pourraient utiliser notre service chaque jour, et qu'environ 10% iront jusqu'au bout de la démarche et contractualiseront une vente », souligne Cédric Bernard.

Ce taux sera toutefois un facteur regardé de près par la startup puisque pour rentabiliser son modèle, Proovstation ne compte pas directement sur les utilisateurs, qui peuvent utiliser gratuitement son service, mais sur les données qualifiées que lui permettent de récupérer chaque évaluation, ainsi que sur le taux de transformation des ventes qu'elle parvient à générer et pour lesquelles elle perçoit une commission de la part de son partenaire, BCA Group.

Avec dans le viseur, un marché de la revente de véhicules d'occasion qui s'élèverait à 5,6 millions de véhicules revendus chaque année en France, contre 35 millions en Europe (soit un volume estimé à près de 700 milliards d'euros annuels).

« La prochaine étape sera ensuite notre déploiement à l'international. Jusqu'ici, il existe un réseau de 60.000 concessionnaires en Europe mais nous n'aurons pas besoin d'un tel maillage avec un concept comme le nôtre : 50 à 60 stations pourraient servir à répondre à la demande d'un seul pays, puisque notre portique peut réaliser jusqu'à 800 opérations par jour. »

Côté installation, Proovstation ne communique pas le coût que représente chaque station, fabriquées en France par un partenaire dont la startup tait le nom pour des raisons de confidentialité, mais glisse qu'elles ont été bâties pour assurer des délais d'installation courts, de l'ordre d'une journée en moyenne : « Elles ne nécessitent pas de génie civil, les portiques se plaçant directement au sol et se raccordent au réseau électrique et internet existant ».

Jusqu'ici, la startup évaluait cependant les capacités de son partenaire suffisantes pour répondre à la demande : « Nous pouvons monter à 50 portiques fabriqués par mois, ce qui est suffisant pour alimenter notre plan qui vise à doubler chaque année notre parc en cours de déploiement, qui est aujourd'hui de 130 stations », résumait il y a quelques mois Cédric Bernard.

Vers la mesure des pneumatiques de manière automatisée

Le marché de la revente des véhicules particuliers n'est cependant pas le seul segment auquel s'intéresse Proovstation : la jeune pousse a également développé une seconde version de son portique, avec le groupe Michelin, qui consiste à proposer une station de mesure intelligente de pneumatiques au marché des professionnels de l'automobile.

« Il s'agit d'une offre dédiée aux professionnels qui n'avaient jusqu'ici pas forcément le temps ni d'outils technologiques à leur disposition pour réaliser le contrôle d'usure des quatre pneus et l'évaluation des besoins en géométrie », confirmait à La Tribune Cédric Bernard.

Après avoir déjà commercialisé 130 exemplaires de cette station dans 13 pays, il espère désormais conquérir plus particulièrement le marché américain, qui lui permettrait ainsi de doubler son marché potentiel, en ciblant à la fois les centres d'entretien, de réparation et de distribution automobile.