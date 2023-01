Après avoir disrupté le marché, le lyonnais Le Permis Libre veut devenir la première auto-école côtée en Bourse

Elle avait été la première auto-école en ligne agréée par l'Etat en 2014. Un statut de pionnière qui lui avait valu d'être fortement chahutée, dès son lancement, par les acteurs traditionnels de l'apprentissage de la conduite. Elle avait dû faire face à de nombreux procès et procédures et avait même été sous la menace, en 2018, d'une fermeture administrative de plusieurs mois. Bref, la pionnière lyonnaise de l'auto-école en ligne n'a jusqu'ici pas vécu des jours particulièrement paisibles. Ce n'est que depuis 2019 que Le Permis Libre, - plateforme de mise en relation entre enseignants professionnels de la conduite (indépendants) et candidats au permis de conduire ,- peut avancer plus sereinement.

« Nous avons passé les cinq premières années de notre vie d'entreprise entre procédures et remises en cause diverses, alors que notre modèle est vertueux. Nos prix sont inférieurs de 35% à ceux d'une auto-école traditionnelle et nos enseignants indépendants bénéficient d'une rémunération de 40% supérieure à la moyenne des moniteurs salariés. En 2019, tout s'est éclairci soudainement. Nous avons gagné toutes nos procédures, il n'y a plus eu aucun flou sur nos autorisations à exercer et sur notre mode de fonctionnement.

« De plus, le mode d'attribution des places pour l'examen pratique a été complètement revu depuis l'année dernière. Il est désormais beaucoup plus équilibré et nous sommes capables de proposer des places d'examen à 30 jours à l'ensemble de nos élèves alors qu'avant nous étions au minimum à six mois », raconte Romain Durand, cofondateur de Le Permis Libre, assurant n'être par ailleurs sous le coup d'aucune procédure de requalification en contrat de travail de la part de ses prestataires enseignants.

Résultat : des voyants au vert foncé et des ventes qui ont été multipliées par sept en deux ans, pour un chiffre d'affaires 2022 de 14,8 millions d'euros (82 salariés ; 950 enseignants indépendants ; 360.000 candidats inscrits depuis la création), et une présence dans 500 villes françaises.

Asseoir sa légitimité

Pour enfoncer encore un peu plus le clou de sa légitimité, le numéro 2 français de l'auto-école en ligne (derrière Ornikar et devant En Voiture Simone) a décidé de s'introduire en Bourse, sur Euronext Growth. Son document d'enregistrement vient d'être approuvé par l'AMF, première étape majeure avant une cotation à la fin du mois.

« Nous serons la première auto-école à être cotée en Bourse, cela nous permettra d'asseoir encore un peu plus notre notoriété et notre légitimité. Ce statut d'entreprise cotée permettra de rassurer encore, si nécessaire ».

Cette introduction sur Euronext Growth permettra par ailleurs à la PME lyonnaise de financer son développement. Sur ses 8 premières années de vie, elle n'avait jusqu'ici levé « que » six millions d'euros dont cinq début 2022 auprès de deux fonds d'investissement.

Contrainte de communication financière oblige, le montant espéré pour la levée en Bourse n'est pas encore communiqué mais il devrait permettre à Lepermislibre de booster sa stratégie autour de trois axes principaux : l'accélération de sa notoriété nationale à travers une importante campagne de communication dans les grandes et moyennes villes, la densification de son maillage territorial (en particulier dans les villes de moins de 50.000 habitants où elle est pour l'instant peu présente) et un enrichissement de son offre autour notamment de la conduite éco-responsable.

Fin 2023, le lyonnais devrait également lancer une offre d'assurance en propre intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs.

Devenir le numéro 1 du secteur

Le Permis Libre vise la rentabilité opérationnelle pour 2024 et un chiffre d'affaires de l'ordre de 45 à 50 millions d'euros l'année suivante, avec une marge brute supérieure à 30%. « Nous aurons mis 10 ans à atteindre la rentabilité opérationnelle, c'est long c'est vrai, mais ce délai n'est pas lié à notre business model qui est très efficace. Nous avons été empêchés de travailler pendant longtemps. Nous n'avançons vraiment que depuis 2019 », insiste le cofondateur.

« Le modèle de l'auto-école traditionnel est dépassé. Il n'est plus adapté aux besoins des générations digital natives. Il doit impérativement être réinventé. N'oublions pas que le permis de conduire est le premier examen de France, devant le baccalauréat, avec 1,2 millions de candidats (NDLR : étude de l'observatoire des métiers des services de l'automobile juillet 2022 ) et un marché français d'environ 2,2 milliards d'euros (NDLR : étude Xerfi 2021) ».

Le Permis Libre ambitionne à terme de devenir le leader français, devant Ornikar donc qui a levé 100 millions d'euros en 2021 et a réalisé un chiffre d'affaires en 2021 (dernier chiffre d'affaires communiqué) de 45 millions d'euros.