Sneakers éco-conçues : Saola lève des fonds pour réduire l'empreinte carbone de l'industrie de la mode

Depuis sa création en 2018 par deux entrepreneurs aguerris, la startup annécienne a déjà vendu à travers le monde plus de 120.000 paires de ses sneakers éco-conçues, dont 20% en France.

C'est beaucoup pour une jeune pousse de moins de cinq ans, mais assez peu au regard des quelque 400 millions de paires de chaussures achetées chaque année en France. Or, l'ambition affichée par Saola est bien de prendre sa part dans le nouveau chemin plus écoresponsable que doit emprunter l'industrie de la mode.

Pour générer un impact plus important, elle doit donc désormais accélérer. Après deux tours de table de 190.000 et 420.000 euros opérés en 2019 et 2021 auprès de business angels, Saola espère lever au moins, d'ici la fin de l'année, un million d'euros sur la plateforme de crowdfunding Sowefund afin d'agrandir sa communauté de marcheurs engagés et de se doter des moyens nécessaires à son expansion.

Une levée de fonds de trois millions d'euros, auprès de fonds, est également en cours de préparation pour 2023.

7kg de CO2 par paire de chaussures

Lancée il y a quatre par Guillaume Linossier (ex-directeur général pendant plus de 10 ans des marques Lafuma, Millet et Eider aux Etats-Unis), rejoint par François Chaudoreille (fondateur en 2010 d'Avenisense, startup savoyarde spécialisée dans les capteurs embarqués et cédée au groupe allemand Wika en 2018), avec une première collection vendue en totalité aux Etats-Unis, Saola a développé depuis ses bureaux de R&D une gamme de chaussures outdoor et lifestyle à l'impact carbone réduit.

« Devant l'inertie des grands acteurs de la chaussure outdoor en matière environnementale, il était urgent d'offrir des alternatives aux consommateurs. Nos chaussures contiennent jusqu'à 80% de matières recyclées ou naturelles », assure François Chaudoreille.

Pour cela, le marque utilise par exemple des plastiques recyclés pour les tiges, des algues invasives pour les semelles, du coton bio pour les lacets. « Une paire de chaussures Saola génère ainsi 7kg de CO2 : c'est trois fois mieux que la moyenne du marché tout en proposant une chaussure légère et confortable », assure son cofondateur, qui s'appuie sur différentes études d'impact réalisées par les marques (mais pas toujours communiquées).

Conçues en France, les chaussures sont fabriquées au Vietnam et au Portugal, option assumée par la startup.

« Notre parti pris est celui de l'optimisation des ressources naturelles accessibles au plus grand nombre, il s'agit de notre priorité. Nous produisons au Vietnam, avec un partenaire que nous connaissons bien et qui détient toutes les certifications environnementales. La logistique est optimisée ».

Grâce aux fonds prochainement levés, Saola entend mettre le paquet sur la R&D pour parvenir à diviser par deux le bilan carbone de ses chaussures. En travaillant sur les matières mais aussi sur les process de production.

20 millions d'euros de chiffre d'affaires visés en 2026

Avec 10 collaborateurs, l'entreprise haut-savoyarde va réaliser un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros en 2022 (27.000 paires de chaussures), dont 80% à l'international : 30% des ventes se font aux Etats-Unis, 25% en Allemagne, 20% en France et le reste en Israël, Nouvelle-Zélande etc.

La marque est disponible en ligne et dans 160 points de vente répartis dans une vingtaine de pays. Après avoir enregistré une croissance de 80% en 2022, Saola vise +70% en 2023 et se fixe le cap des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026.