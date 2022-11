Ordinateur quantique : essaimée par le CEA et CNRS, la startup Siquance défie les grands noms de la Tech

Du rêve à la réalité : en pleine transition vers l’industrialisation, le monde du quantique accueille une nouvelle startup, et pas n’importe laquelle : car avec Siquance, une spin-off du CEA et du CNRS, l’objectif est bel et bien de rivaliser avec les plus grands noms de la Tech en proposant un nouveau modèle d’ordinateur quantique, qui s’appuie sur les forces de l’industrie des semi-conducteurs et des fabricants européens de puces.