Bornes de recharge : le lyonnais Mob Energy invente le cube « prêt à poser » pour charger jusqu’à 20 véhicules

La startup lyonnaise, Mob Energy, avait déjà fait parler d'elle l'année dernière en équipant le parking LPA Cordeliers de son robot Charles.

Un dispositif de charge capable de se déplacer de manière autonome dans un parking pour recharger, en une journée, une vingtaine de véhicules afin de leur assurer une autonomie d'environ 50 kilomètres, un niveau habituellement suffisant pour les trajets du quotidien. Depuis, ses robots ont été déployés chez une dizaine de clients, notamment chez EDF et Biomérieux.

La jeune pousse (27 salariés ; chiffre d'affaires non communiqué) franchit désormais une nouvelle étape. Créée en 2018 par trois jeunes ingénieurs de l'INSA Lyon (Salim El Houat, Ilyass Haddout et Maxime Roy) et soutenue en 2020 par une levée de fonds de 2 millions d'euros menée auprès de Sofimac Innovation (UI Investissement) et d'InnoEnergy -, elle vient de dévoiler sa dernière innovation : le cube Evy.

Grand comme une petite citadine, ce cube de puissance a pour ambition d'offrir aux parkings collectifs une solution complète de recharge, prête à poser, sans génie civil ou gros travaux électriques, pouvant alimenter jusqu'à 20 véhicules simultanément.

Un seul raccordement électrique pour le chargement de 20 véhicules

« Evy s'appuie sur les mêmes briques technologiques fondamentales que le robot Charles. Il fonctionne à partir de batteries automobiles de seconde vie, qui permettent d'accumuler la charge à partir d'un seul raccordement à faible puissance, puis de la redistribuer aux véhicules présents sur le parking », explique le Ceo de Mob Energy, Salim El Houat.

Résultat : ce cube prêt-à-poser n'a pas besoin de multiplier les raccordements au réseau comme le nécessitent les bornes de recharge habituelles

Son Ceo assure d'ailleurs qu'Evy représente une solution intéressante pour les entreprises et les collectivités, afin de répondre à la demande exponentielle de leurs collaborateurs en matière de points de charge :

« Cette innovation que nous avons mise au point permet de réduire les investissements, puisqu'elle ne nécessite pas de transformation du réseau électrique. L'électricité entre dans le cube à un niveau de 10 à 30 Kw et peut ressortir jusqu'à 50kw, puisque le système de batteries permet d'additionner l'énergie stockée (pendant la nuit par exemple) à celle délivrée par le réseau électrique en temps réel ».

Optimiser le cout de la recharge pour abaisser la facture

Mais en pleine crise énergétique, Salim El Houat en est conscient, le sujet de l'utilisation de l'électricité est actuellement plus que délicat.

Même si l'Europe a décidé la fin de la vente des véhicules thermiques neufs dès 2035, la hausse du prix de l'énergie et les annonces concernant de potentielles coupures d'électricité cet hiver risquent d'enrayer temporairement, non seulement les ventes de véhicules électriques, mais aussi les installations de bornes sur les parkings des entreprises.

Confrontées à une explosion des prix, celles-ci pourraient en effet bien choisir de repousser encore un peu l'installation de solutions de recharge.

Face à ces potentielles difficultés, Evy aligne les arguments :

« Le dispositif permet d'accumuler l'énergie la nuit, pendant les heures creuses puis de la redistribuer la journée », signale ainsi Salim El Houat, pointant par ailleurs le couplage en cours de développement avec des panneaux solaires.

Levée de fonds d'ici la fin de l'année

Le cube a d'ores et déjà séduit l'armée de Terre. Un premier exemplaire sera ainsi installé, d'ici quelques semaines, Quartier Général Frères pour la recharge des véhicules de service. Des expérimentations sont également en cours avec EDF. Une dizaine de cubes devrait être installée cette année.

Objectif d'ici 2025 : être présent sur 500 sites. Pour accélérer sa montée en puissance, la startup travaille actuellement sur une seconde levée de fonds, de série A. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année et devrait permettre à Mob Energy de doubler ses effectifs dans les douze mois et de s'implanter sur un nouveau site industriel.