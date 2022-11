Economie circulaire : à Lyon, les batteries de trottinettes de Lime deviendront des powerbanks chez Innov8

On peut dire qu'il a senti le vent tourner avant l'heure : à Lyon, Stéphane Bohbot est un entrepreneur à l'affut des nouvelles tendances.

Après avoir développé une première activité de distributeur d'ac­ces­soires mobiles et objets connec­tés en 2012, son groupe Innov8 a progressivement muté, depuis 2018, vers une seconde activité de fabricant d'accessoires éco-responsables, avec le lancement de la première coque "made in France", Muvit.

Celle-ci représente désormais près de 40% de son chiffre d'affaires en l'espace de quelques années, avec un circuit de distribution bien rodé, puisqu'il comprend à la fois l'opérateur téléphonique Orange, mais également les enseignes de la grande distribution électroniques et généralistes (Fnac, boulanger, Auchan, Carrefour, etc).

"Nous avons célébré en juillet de cette année le million de coques vendues, six mois avant l'objectif que nous nous étions fixés. Cela démontre que l'on peut avoir une approche écoresponsable de l'accessoire, mais aussi de la réindustrialisation", souligne son dirigeant.

Un partenariat pour donner une seconde vie aux batteries des trottinettes

Plus récemment, le lyonnais vient d'annoncer un partenariat avec le loueur de trottinettes francilien Lime, ainsi que la startup bordelaise Gouach, spécialisée dans la fourniture de batteries lithium-ion réparables.

Avec désormais pour cible, la production de batteries pour téléphones (powerbanks) reconditionnées à partir de batteries de trottinettes en fin de vie, qui seront fabriquées en France par la société Innov8 et commercialisées sous sa marque Muvit.

"Ce nouveau partenariat illustre bien la démarche nouvelle dans laquelle nos entreprises doivent se mettre aujourd'hui, car après avoir vécu des crises successives comme le Covid et la crise énergétique ainsi que les tensions en matière d'approvisionnement, nous devons faire face à ces enjeux en coopérant", résume Stéphane Bohbot.

Et de glisser : "sur le papier, une grande entreprise comme Lime, une petite startup comme Gouach et une ETI comme la nôtre n'avaient peut être rien pour travailler ensemble, mais nous avons finalement trouvé un axe qui fait sens pour tout le monde et qui crée de la valeur".

Il faut dire que l'enjeu était aussi de taille sur le marché des accessoires de la téléphonie mobile, puisque face aux besoins énergétiques considérables des téléphones considérés par essence comme des objets "nomades", les batteries de secours devenaient en parallèle des produits de plus en plus difficiles à sourcer et à importer, alors que la majeure partie des fournisseurs demeurent implantés en Asie.

"Ces batteries arrivent quasiment toutes de Chine par bateau, et rendent les approvisionnements de plus en plus tendus à mesure que les besoins en lithium augmentent pour d'autres industries. Sans compter que se poser la question de la fin de vie et de la pollution générée par ses matériaux".

Des powerbanks reconditionnées, fabriquées et assemblées à Lyon

C'est donc en planchant sur l'écoconception que les trois partenaires se sont rapprochés : "Nous savions que la startup bordelaise avait déjà développé un procédé de tri et de sélection des batteries pour les récupérer et les sélectionner en vue d'un recyclage, et nous sommes allés voir Lime pour lui proposer d'intégrer notre boucle éco-circulaire vertueuse, afin de récupérer ses trottinettes en fin de vie", développe Stéphane Bohbot.

Le lyonnais Innov8 jouera un rôle central au sein de ce partenariat puisque ce sera lui qui sera chargé de fabriquer les futures batteries de secours et de les assembler, après que le francilien les ait expédié vers Bordeaux pour la première étape de tri et de recyclage, avant leur reconditionnement à Lyon.

Pour cette batterie de secours dont le lancement de la commercialisation est prévu au 2e trimestre 2023, les trois partenaires nourrissent déjà de grandes ambitions : atteindre un premier palier de 10.000 pièces vendues, avant d'envisager les 100.000 unités d'ici six mois, et même le million d'ici la prochaine année.

Créer les conditions de la relocalisation

Des cibles qui nécessiteront à terme l'emploi de 10 nouvelles recrues en région lyonnaise, mais qui confirment surtout, pour Stéphane Bohbot, un modèle déjà éprouvé avec ses coques Muvit : "Nous avions investi près de 10 millions d'euros en 2020 dans un entrepôt situé à Décines, en région lyonnaise, afin d'en faire un hub entièrement digitalisé et robotisé pour doper ses performances et automatiser ses flux".

Une condition, selon lui, de la réussite de sa stratégie de relocalisation en France : "Tout notre enjeu aura été d'être capable de relocaliser, sans faire payer le prix de cette relocalisation au consommateur". Un pari possible selon lui en combinant les gains résultant de l'automatisation, à une rédéfinition complète des process de fabrication.

"L'idée n'est pas de recréer une chaîne telle qu'elle existe en Chine en France, mais de capitaliser sur l'intelligence et les savoir-faire que l'on a ici pour jouer sur l'automatisation des process, le développement de matières plus innovantes et responsables, des outils de production plus propres (électrique versus fioul, etc)", assure Stéphane Bohbot.

Et cela, en misant sur de forts volumes. "On voit bien que la téléphonie mobile est devenue un produit essentiel du quotidien, mais c'est aussi un industrie où l'on observe un tendance à consommer moins mais mieux. cela suppose de se tourner vers des produits plus durables, qui ont du sens et un moindre impact". Des produits qui, il en est convaincu, prendront plus de parts au sein des habitudes de consommation des Français et nourriront sa montée en volume.

Prochaine étape : le chargeur universel "made in France"

Le lyonnais ne s'arrêtera pas la car sa prochaine cible est déjà fixée : produire un chargeur universel "made in France" d'ici fin 2023, en vertu du projet de loi adopté par la Commission européenne, qui vise à imposer le port USB Type-C pour réduire les déchets électroniques, en imposant aux constructeurs un chargeur unique dès l'automne 2024.

Le futur chargeur universel d'Innov8, qui sera aussi commercialisé sous la marque Muvit, se veut aussi "100% recyclable et 100% réparable", avec une cible de prix comparable là encore aux produits chinois, d'ores et déjà fixée à 24,90 euros pour un chargeur de 10.000 milliampères (mAh).

"Nous travaillons aujourd'hui sur les premiers prototypes et nous sommes en train de qualifier les différents sous-traitants partenaires en France, dont un partenariat en cours sur la partie des approvisionnements électroniques, qui représentent un élément clé", dévoile Stéphane Bohbot.

Sa cible, c'est celle d'arriver très rapidement vers un volume d'un million d'unités. "Les lieux d'achats de produits nomades au sein des aéroports et des gares ont déjà répondu présents, et les acteurs de la grande distribution sont déjà sur les rangs".