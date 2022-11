Fin des moteurs thermiques : le lyonnais Blyyd vise déjà l’étape d’après avec son tracteur 100% électrique

Gerflor, Mondial Relay, Carrefour, Royal Canin, Yves Rocher, Leroy Merlin, Conforama ou encore, depuis quelques semaines, Onet et Michelin. Voici quelques-uns des grands noms que la startup lyonnaise Blyyd a déjà réussi à convaincre.

Lancée en 2015 par Damien Gambey, Blyyd grandit sur une innovation co-développée avec Gaussin, industriel plus que centenaire implanté en Haute-Saône (200 salariés) et désormais spécialisé dans les véhicules logistiques et la mobilité électrique/hydrogène : un tracteur de parc 100% électrique, capable de tracter des charges lourdes (44 tonnes) et destiné aux plateformes logistiques et aux entrepôts industriels.

Ce tracteur permet ainsi de déplacer les semi-remorques de poids-lourds dans les entrepôts, avec une autonomie de 24 heures sur 24 grâce à un système de deux batteries lithium interchangeables.

« Nous avons mis sur le marché le premier tracteur logistique français 100% électrique. Depuis, nos concurrents ont lancé des modèles électriques mais qui sont en réalité des adaptations de modèles thermiques. Notre différence est d'avoir conçu un modèle électrique, pensé entièrement pour ce mode d'énergie », explique Damien Gambey.

130 véhicules par an en 2025

A ce jour, la startup (12 salariés) a déjà livré 72 de ses tracteurs fabriqués par Gaussin. Son chiffre d'affaires restera confidentiel, pour des raisons de concurrence démesurée face aux grands du secteur, mais il a été multiplié par deux entre 2020 et 2021 et devrait encore doubler cette année. Il faut dire que le sujet de l'éco-logistique est porteur : Blyyd s'adresse à un un secteur en recherche de solutions efficaces (encore peu nombreuses) permettant d'accompagner sa transition écologique.

A horizon 2025, l'ambition est de produire 130 véhicules par an pour la France et le marché européen. Marché sur lequel Blyyd commence à se positionner avec la livraison de son premier véhicule au Royaume-Uni et avec la signature d'accords avec des distributeurs en Espagne, en Italie, au Benelux et en Europe du Nord.

Pour répondre à l'ensemble du marché et notamment aux clients souhaitant plutôt une offre de location, Blyyd avait créé, à l'automne dernier, une joint-venture avec Axialease, spécialiste de la location de matériels pour les entreprises. Désormais, la moitié des tracteurs sont vendus et l'autre moitié loués.

La fin de la commercialisation des véhicules thermiques et l'étape d'après

Alors que l'Union Européenne a annoncé tout récemment la fin de la vente des véhicules thermiques pour 2035, Damien Gambey mise sur l'étape d'après pour appuyer sa croissance et booster l'éco-logistique : celle de l'interdiction des poids-lourds.

« Nos tracteurs ont un intérêt écologique évidemment en termes d'émissions de CO2 mais aussi économiques, surtout dans un contexte de très forte hausse des carburants. Nous avons déjà fait économiser plus d'un million d'euros de carburant à nos clients ».

De quoi permettre de concurrencer la technologie hydrogène, jugée jusqu'ici la plus probable pour concurrencer l'électrique sur le segment des véhicules les plus lourds, mais dont le niveau de maturité demeure un frein ?

De son côté, Gaussin en est convaincu : pour suivre la cadence, il a d'ores et déjà doublé les capacités de production et prévoit la mise à disposition prochaine d'une nouvelle ligne de production.