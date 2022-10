Ce que permettra Track My Watt, le nouvel outil de "météo énergétique" signé Guillaume Rozier (Covid Tracker)

Alors que le gouvernement a présenté jeudi son plan de sobriété, et les déclinaisons associées aux différentes filières (domaines skiables, hôtellerie restauration, commerces, etc), l'ingénieur savoyard de 26 ans, Guillaume Rozier, est réapparu sur la toile avec un nouvel outil.

Après les succès de ses plateformes Covid Tracker et Vite Ma Dose (et le lancement de Vax Impact), c'est un nouveau site internet, TrackMyWatt.fr, que ce féru d'informatique et de datas vient de lancer. Avec un nouvel objectif : outiller les Français pour leur permettre de développer leur autonomie énergétique, en leur proposant à nouveau un site gratuit et sans publicité.

Il utilisera pour cela toujours le même principe : en récoltant des données issues de l'open data pratiquée par des distributeurs d'électricité comme RTE et Enedis, Guillaume Rozier a bâti une plateforme visant à suivre, de manière pédagogique et en temps réel, "la puissance consommée d'énergie en direct quart d'heure par quart d'heure" au sein de l'Hexagone.

"L'idée est née en voyant le gouvernement préparer son plan de sobriété et en regardant les problématiques énergétiques qui se posaient à nous au cours des prochaines années", explique Guillaume Rozier, joint par La Tribune.

Avec face à lui, un constat : "Nous faisons face à un double enjeu, à court et long terme. Avec d'abord, le risque qu'en allumant tous les appareils au même moment, on atteigne un pic de puissance qui dépasserait à un instant T la capacité de produire de manière localisée. Et de l'autre, le fait de savoir si nous aurons bien sur tout l'hiver, la capacité de couvrir nos besoins, avec l'électricité provenant des énergies renouvelables, du nucléaire, mais aussi du gaz, dont l'approvisionnement est soumis à des tensions avec l'arrêt du gazoduc North Stream", ajoute Guillaume Rozier.

Une "météo de l'énergie" en temps réel

Reprenant le principe du site Ecowatt de RTE, qui permet déjà de visualiser d'un coup d'oeil le niveau de tension du réseau électrique hexagonal (à l'aide d'une couleur verte, orange ou rouge), Track My Watt veut aller un cran plus loin.

"Il était important pour nous de faire de la pédagogie et de donner des chiffres plus précis aux Français pour qu'ils puissent vraiment mesurer, anticiper la consommation et la production d'électricité", estime l'ingénieur français, qui s'est à nouveau entouré de quelques passionnés de la data pour proposer un nouvel outil.

Pour cela, son outil intégrera Ecowatt tout en proposant plusieurs autres fonctionnalités : à commencer par un suivi de la puissance électrique disponible en temps réel et en mégawatt (Mw), un bilan de la quantité d'énergie déjà consommée au sein du mois en cours, ainsi qu'un récapitulatif des principaux pics survenus au cours de chaque mois, "afin de mesurer si l'on est sur le bon chemin" quant aux cibles de réduction de 10% affichées par le gouvernement.

"Car l'enjeu de long terme, c'est que l'on va devoir électrifier la société et remplacer tous les usages de gaz et de pétrole par de l'électrique pour se déplacer, se produire et chauffer. On va donc avoir besoin de produire plus d'électricité en France, mais aussi de moins consommer de l'autre côté et de devenir plus sobres sur certains usages", ajoute Guillaume Rozier à La Tribune.

Avec "une sorte de météo énergétique", l'ingénieur savoyard entend donc outiller les ménages pour mieux s'informer et agir sur leurs propres consommations.

"Que ce soit la crise sanitaire ou énergétique, la data s'applique vraiment à tous les domaines et il m'a semblé intéressant de s'en servir pour faire comprendre toutes les subtilités de chaque domaine : que ce soit le taux d'incidence ou la différence entre un kilowatt et un kilowattheure", illustre Guillaume Rozier à La Tribune.

Guillaume Rozier songe déjà à l'étape d'après

Après avoir commencé par s'appuyer sur les données fournies par RTE, Track My Watt planche déjà sur une prochaine étape avec l'intégration, au sein de sa plateforme, des données de différents fournisseurs d'électricité, mais aussi de nouvelles énergies comme le gaz ou le pétrole.

"Nous aimerions également suivre non seulement la consommation, mais aussi la production d'électricité qui est un facteur important pour agir. L'idée étant aussi de pouvoir essayer d'afficher certaines paramètres comme des indicateurs de prédiction des consommations et de production d'électricité", ajoute Guillaume Rozier.

Face à des fournisseurs et distributeurs d'énergie projetés sur le devant de la scène par la crise énergétique, Guillaume Rozier concède que le premier pas de la transparence des données dans ce secteur a déjà été franchi par ses principaux acteurs et notamment RTE qui y joue un rôle central, même si la caractérisation ou la qualité peut toujours être améliorée.

Une équipe de bénévoles et la poursuite de Covid Tracker

Pour l'heure, Track My Watt a démarré sans un seul euro : comme lors de Covid Tracker, Guillaume Rozier, aujourd'hui salarié dans une société de services du numériques (ESN) l'a lancé sur son temps libre, avec une petite équipe de passionnés des datas, majoritairement issue de son précédent projet.

Et dans le cas de Covid Tracker, il avait ensuite bénéficié de quelques dons pour la faire vivre. "Pour l'heure, l'urgence était vraiment de pouvoir lancer la plateforme et de voir si elle répondait bien à un besoin".

En parallèle, sa plateforme destiné au suivi de l'épidémie de Covid poursuit son bout de chemin, deux ans après son lancement, à l'aube de la 8e vague : "Durant la crise sanitaire l'an dernier, nous avions 10 millions de visiteurs par mois, et nous en sommes aujourd'hui à 2 à 3 millions de visiteurs uniques par mois. Même si l'objectif a toujours été de fermer la plateforme, qui était destinée à avoir une durée de vie limitée, je ne sais pas si cela arrivera...", admet aujourd'hui son fondateur.

Une chose est sure : l'équipe a arrêté les nouveaux développements et la vie de l'outil, popularisé à la fois auprès du grand public comme auprès des décideurs politiques, se poursuit de manière automatisée, avec désormais uniquement des actions de maintenance.