Pommeau connecté, compteur intelligent : comment le grenoblois Hydrao veut faire de la douche un poste plus sobre

Petit à petit, la startup grenobloise Hydrao (15 salariés) trace son chemin dans le domaine de l'eau. Et l'année 2022 pourrait être bien placée sous les bons auspices pour le développement de son marché, puisque la préservation de la ressource en eau y a trouvé un écho tout particulier, après la sécheresse rencontrée depuis le printemps

"Nous avons en effet observé un intérêt accru pour nos solutions, avec une hausse des demandes de l'ordre de 20% à 30% rien que cet été", confirme le fondateur et Ceo, Gabriel Della Monica.

Car le manque d'eau aura permis de sensibiliser à vitesse grand V de nouveaux territoires aux enjeux de préservation de sobriété : "Nous avons même reçu des demandes provenant de territoires comme la Savoie et la Haute-Savoie, où jusqu'ici on n'imaginait pas de manquer d'eau", abonde le Ceo.

Résultat : la société iséroise s'attend à dépasser le cap du million de chiffre d'affaires dès cette année, et se trouve même en phase d'ouverture de son capital.

Elle prévoit ainsi d'aller récolter jusqu'à 4 millions d'euros, que ce soit auprès de fonds d'investissements ou d'industriels, pour l'accompagner dans le développement de ses marchés, en France comme à l'international, qui ne représente encore que 20% de ses ventes (Etats-Unis et Europe principalement).

Deux leviers pour préserver l'eau

Car la startup a désormais deux produits qu'elle entend bien valoriser : tout d'abord, son pommeau de douche connecté, lancé en 2016 (et désormais commercialisé dans certaines grandes enseignes de bricolage comme Leroy Merlin, au tarif TTC de 79 euros l'unité), qui dispose d'un faisceau lumineux changeant de couleur en fonction de l'évolution de la consommation en eau.

Hydrao a déjà livré à plus de 60.000 exemplaires de ce produit en France comme à l'international, avec un contrat emblématique passé avec l'agence de l'eau de Singapour par exemple, ainsi que pour le compte de collectivités comme dans le Sud Ardèche, où ils ont été commandés pour accomapgenr les habitants à réduire leur consommations en eau.

"Cette technologie, qui mise sur l'écologie positive, ne consiste pas à obliger mais à inciter les consommateurs vers une réduction de leurs consommations. Elle permet non seulement de réduire de 50 à 60% la consommation en eau, mais aussi de consommer moins d'énergie car il ne faut pas oublier que la plupart des actions comme prendre une douche ont également un impact sur le plan énergétique puisqu'il est nécessaire de chauffer l'eau", rappelle Gabriel Della Monica.

Résultat : rien qu'en agissant sur la sensibilisation des utilisateurs avec son pommeau intelligent, le Ceo estime qu'il est possible de réduire directement la facture énergétique des ménages. Avec, pour une douche individuelle, un coût moyen de 50 centimes dont 30 centimes est liée à l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau, et 20 centimes seulement pour la consommation de l'eau elle-même.

"Grâce à notre produit, on arrive ainsi à économiser plus de 100 euros par personne et par année, dont une part importante sur le poste énergétique", défend Gabriel Della Monica.

Le principe de Linky, mais adapté au domaine de l'eau

Et ce ne sera pas la seule voie pour agir car Hydrao vient également de lancer un compteur d'eau connecté, qui pourrait ressembler au principe du compteur Linky, adapté au domaine de l'eau.

Avec l'obligation en moins, puisqu'il s'agirait d'une mesure volontaire, mais qui permettrait là aussi de réaliser des économies pour les ménages. "Il s'agit concrètement d'un boitier équipé d'une micro-turbine autonome qui se place à l'entrée d'un bâtiment, et qui agit comme un compteur en s'appuyant sur un algorithme de traitement des données et de l'IA qui seront capables de reconnaître les différentes consommations de manière intelligente, comme celles d'une chasse d'eau, d'une douche, etc, et de détecter s'il existe des fuites", avance le Ceo.

Ces informations sont ensuite transférées en temps réel via le réseau LoRa et recueillies sur un site internet sécurisé par Hydrao afin que ses utilisateurs puissent visualiser leurs consommations, ainsi que leurs historiques.

Là où son pommeau de douche compte sur des ventes réalisées, pour un tiers, directement auprès des particuliers (à travers son site ou le réseau des magasins de bricolage), ainsi que pour les deux tiers à des professionnels (hôtellerie, collectivités, réseaux d'eau, etc), Hydrao mise davantage sur le marché des collectivités, et notamment sur des appels d'offres lancés par les villes qui souhaitent accompagner leurs habitants à réduire leurs consommations, pour déployer ses compteurs plus massivement.

"Nous proposons à la fois de la vente de nos appareils, mais aussi une formule d'abonnement pour avoir accès à une plateforme dédiée en ligne qui permet de suivre les consommations", ajoute le Ceo.

Côté production, celle-ci est réalisée "majoritairement en Auvergne Rhône-Alpes" pour son compteur intelligent (qui est pour l'heure plafonné à un volume modéré de 10.000 unités par année), tandis que le pommeau de douche provient encore d'Asie. "Il n'existe pour l'instant pas de filière de fabrication des pommeaux de douche en France, ce qui nous empêche de rapatrier notre production", avance Gabriel Della Monica. Et c'est peut-être un aspect où les consommateurs, friands de made in France, l'attendront encore au tournant.

Avec, en ligne de mire, un marché estimé à 15 millions de douches vendues en France annuellement (soit 300 millions d'euros, contre 7 milliards de dollars à l'échelle mondiale), tandis que le marché des compteurs intelligents était évalué à 6,7 milliards de dollars en 2021, contre 9,8 milliards de dollars en 2027 selon des données des cabinets Amane analysis et GWI.