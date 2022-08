Le lyonnais Otego met au point une housse pour préserver les oeuvres d'art des incendies

Otego, c'est "le mariage des Soyeux et de la Vallée de la chimie", selon les mots de Thierry Mosa, son président. Ce spécialiste des textiles techniques de protection contre la chaleur et l'abrasion s'adresse habituellement au secteur de l'industrie depuis sa création en 1948 sur les pentes de la Croix-Rousse.

D'abord fondée sous la dénomination de Plastique Textile Lyonnais, elle avait été rachetée par le groupe Dickson en 1988, avant d'être toutes deux intégrées au sein du spécialiste ds tissus américain Glen Raven en 1998, puis de reprendre finalement son indépendance en 2020, sous l'égide de son dirigeant, en partenariat avec Bpifrance et les fonds d'investissement Geneo (Ile-de-France) et Eximium (Drôme).

L'entreprise fait un pas de côté en lançant Fireguard, une housse de protection contre les incendies pour les œuvres d'art, commercialisée depuis cette année.



Basée au nord de Lyon à Dagneux (Rhône), la société emploie désormais 80 salariés. Sa production est basée en France, mais 90 % de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export, dont la moitié en dehors de l'Europe. Le catalogue d'Otego est doté d'environ 300 produits, qui ont évolué avec les demandes des clients.



C'est aussi ce qui s'est passé pour son nouveau produit, destiné cette fois aux oeuvres d'art :

"La demande est venue des musées. On livrait déjà des institutions comme le Louvre, avec des produits similaires, mais plus rigides. Et il y a certainement eu un avant et un après Notre-Dame sur ce marché", reconnaît-il.