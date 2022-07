Quatre industriels haut-savoyards créent un consortium pour développer des solutions de mobilité douce

Quelques entreprises de la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc, avaient commencé à échanger en 2018 quant aux possibilités de travailler ensemble sur des solutions de mobilité, notamment le vélo électrique. Ces sous-traitants du secteur du décolletage avaient jusque là davantage l'habitude de répondre aux commandes d'industriels et d'équipementiers, plutôt que de développer eux-mêmes des produits destinés aux consommateurs finaux.

Quand la pandémie est survenue en mars 2020, ces entreprises - Groupe Savoy, Pracartis, M2O et Alpes Usinage - se sont lancées dans le développement et la production de masques et de machines de fabrication des masques. « Nous avons changé de mode de fonctionnement, en passant du repli sur soi vers l'entreprise étendue », explique Arthur Allamand, le directeur commercial et marketing chez Groupe Savoy.

De la production de masques à la création d'un consortium

Alors qu'avant la pandémie, ces industriels œuvraient essentiellement dans le B2B, ils ont fait travailler ensemble des techniciens issus des différentes entreprises, dans le but de réaliser un objectif commun : produire des masques en France pour apporter leur pierre au combat contre la Covid-19. Ils sont allés jusqu'à développer un service marketing et à mettre en place un site de vente à distance pour les consommateurs sous la bannière de Groupe Savoy, qui réalise désormais 20 % de son chiffre d'affaires sur cette ligne de produits.

Le projet des masques n'était pourtant qu'une étape dans la volonté de diversification des quatre industriels, qui décident de créer le consortium WeShift afin de développer des produits finis en propre. « Nous voulons utiliser le savoir-faire emmagasiné depuis 40 ans, et nous en servir pour créer des produits finis, tout en continuant à développer nos produits en décolletage, en injection plastique, en injection 3D et en mécatronique », explique Arthur Allamand.

Le consortium vient de présenter son vélo électrique Cocotte au salon Vivatech. Destiné à un usage urbain ou périurbain, ce vélo au poids modeste de 18 à 20 kilos est conçu pour être robuste, durable dans le temps, avec une chaîne d'approvisionnement sourcée essentiellement en France, et en grande majorité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, assure M.Allamand. Le savoir-faire des quatre industriels s'illustre notamment par une boîte de vitesse automatique pilotée par un algorithme déterminant la vitesse la plus adaptée à tout moment, ce qui facilite le pilotage. « C'est d'une simplicité folle », sourit-il.

Alors que le consortium lance la vente en grande série, la deuxième brique est déjà avancé. Associé avec le designer annécien Léo Choisel, WeShift s'apprête à lancer une voiture électrique sans permis, destinée à un usage de loisirs. Ce véhicule, de type buggy, appelé La Bagnole, vise le marché des particuliers à la recherche d'un deuxième véhicule ou d'un véhicule de week-end. La proximité des stations de ski donne aussi des idées au consortium, qui y voit un marché désireux de réduire la présence des véhicules thermiques.

C'est que le regard des quatre industriels a évolué au fur et à mesure que leur projet d'entreprise étendue grandissait. « Aujourd'hui, du point de vue marketing, nous sommes beaucoup plus portés sur l'extérieur, observe Arthur Allamand. Ce changement de stratégie nous amène à une autre approche de la communication avec l'extérieur. »