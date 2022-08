A Lyon, Zelup travaille déjà à réduire la consommation des lances à incendie des pompiers de Paris

Face au changement climatique et à la nécessité d’économiser les ressources naturelles, et si l'aide aux soldats du feu provenait en partie d'une startup lyonnaise ? Bien avant la survenue des incendies qui ont marqué cet été caniculaire, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et la startup industrielle lyonnaise Zelup avaient codéveloppé une lance incendie innovante, consommant cinq fois moins d’eau que les outils traditionnels. Après une levée de fonds de deux millions d’euros déjà opérée, Zelup s’apprête à lancer la phase d’industrialisation.