Digitalisation : Dood lève 2,5 millions pour aider les restaurateurs à reprendre la main sur les plateformes de livraison

La solution e-commerce, data et marketing pour les acteurs du food retail, Dood, s'était créée en 2018 sur la base d'un constat : la présence digitale des acteurs de la restauration était trop limitée, selon son fondateur Xavier Marchese (passé alors par Cegid ou encore Cornerstone).

Tellement limitée d'ailleurs - et c'est ce qui avait déclenché la réflexion du futur entrepreneur-, qu'il ne parvenait même pas à savoir, alors qu'il était en déplacement dans une région qu'il ne connaissait pas, où acheter sa pizza à proximité...

Avec Antoine Rabin (Solware), Xavier Debbash (Airweb) et Eric Guichard (Casino), il avait alors mis sur pied une plateforme de click and collect, comprenant une fonction de géolocalisation.

Doubler l'équipe et se déployer à l'international

Depuis, la crise sanitaire est passée par là et Dood a franchi de nombreuses étapes pour aboutir à une plateforme SaaS complète, grâce à un investissement global de l'ordre de 2 millions d'euros.

"Aujourd'hui, le click and collect n'est plus qu'une fonctionnalité de l'ensemble de notre solution", résume Xavier Marchese.

"Dood est désormais une solution all-in-one qui apporte les meilleurs outils opérationnels et décisionnels sur l'ensemble de la chaine de valeur : vente en salle (click-and-collect, livraison, expédition), digitalisation de la salle, référencement internet et fidélisation clients. Notre technologie en API permet une connexion avec des services-tiers, notamment des services de caisse comme Oracle ou des services de livraison avec la Poste par exemple".

Dood revendique ainsi désormais près de 1.500 clients (dont Food Society), pour un chiffre d'affaires non communiqué (mais annoncé comme presque "quadruplé" par rapport à sa première année d'exploitation). L'entreprise compte par ailleurs plus de 850.000 utilisateurs de sa marketplace.

Pour accélérer encore le déploiement de la startup, labellisée French Tech, les quatre associés ont bouclé récemment une levée de fonds de 2,5 millions d'euros auprès de Tomcat Invest, Steva, Paris Business Angels, BFC Angels, la BPI, le CIC et la BNP. Une opération qui porte à 5 millions d'euros le montant levé depuis sa création en 2018.

L'ambition : recruter 25 nouveaux collaborateurs en 2022 afin de doubler l'équipe déjà en place et poursuivre le déploiement à l'international activé depuis cette année (Maroc, Suisse, Belgique, Canada). Sans oublier de lui permettre de muscler encore son offre data et business intelligence, ainsi que ses services fidélisation et marketing.

Rendre aux commerçants et restaurateurs la maitrise de leurs données

Une solution qui semble arriver au bon moment, face à la recrudescence de la concurrence des plateformes en ligne sur la restauration traditionnelle.

"Nous avons conçu une solution globale, qui permet aux commerçants, aux restaurateurs, aux franchisés, aux grands comptes de reprendre leur indépendance sur le pilotage et l'exploitation de leurs données. Nous voulons notamment contrer ces grandes plateformes de livraison qui prennent une énorme marge sur leur dos, tout en s'accaparant leurs données", avance Xavier Marchese.

Le challenge : que les consommateurs deviennent ainsi en premier lieu clients des restaurateurs et commerçants, et non plus dépendants des géants de la livraison à domicile.