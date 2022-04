Inspection automobile : avec la nouvelle génération de son portique connecté, ProovStation part à la conquête de l’export

On l’avait laissée, début 2021, avec de grandes ambitions, en plein déploiement de 80 portiques d’inspection automobile automatisés, et avec une levée en cours de 10 millions d’euros. Un peu plus d’un an plus tard, la jeune pousse lyonnaise ProovStation présente la deuxième version de son produit au salon de l'automobile de Lyon, avec la promesse de performances et d’économies d’énergies réhaussée, et surtout la volonté de doubler son parc installé chaque année, et même d’adresser le segment des particuliers courant 2022.