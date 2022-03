Pour développer des climatiseurs green et français, le grenoblois Caeli Energie lève 2,1 millions d'euros

"Nous avions fait un pari fin 2020, celui de concevoir une alternative durable aux climatiseurs asiatiques. Nous sommes sur le bon chemin, nous disposons désormais de preuves techniques et scientifiques", constate Remi Perony, cofondateur et Ceo de la startup grenobloise Caeli Energy, un ingénieur en bâtiment passé notamment par le CEA.

Des preuves qui avaient déjà convaincu le groupe Vinci, entré au capital en 2021, et qui viennent de séduire des business angels pour une levée de fonds de pré-amorçage. L'opération annoncée à 2,1 millions d'euros est en cours de finalisation.

Caeli Energie travaille sur une technologie "différenciante" des systèmes de climatisation conventionnels : une technologie bas carbone, n'utilisant pas de fluide frigorigène polluant ni de bloc froid extérieur, et consommant trois fois moins d'électricité. Comment ? Grâce à un évapo-échangeur particulièrement performant.

"Nous faisons du froid, sans bloc froid et avec une puissance trois fois supérieure aux solutions actuelles, en nous appuyant sur un mélange de low et high tech", précise Rémi Perony, 32 ans, ingénieur de formation et ex-salarié du CEA.