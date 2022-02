Covid-19 : le coeur de la recherche contre le virus bat encore en Auvergne Rhône-Alpes

Nous en parlions déjà l'an dernier : bien placée dans le domaine de la santé, la scène lyonnaise n'a pas été en reste sur le terrain de la recherche contre le Covid-19, même si le vaccin tant attendu du laboratoire Sanofi n'a finalement pas franchi la ligne d'arrivée.

Près de deux ans après l'arrivée de la pandémie, des équipes travaillent toujours sur des axes thérapeutiques mais aussi de recherche.

A commencer par la biotech lyonnaise Fab'entech, spécialisée dans le développement et la production d'anticorps polyclonaux pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes ou les risques de bioterrorisme. Elle vient d'accélérer son programme de recherche contre le Covid-19, grâce à un financement d'un programme européen d'un peu plus de 9 millions d'euros.

"Nous avons été la seule entreprise française sélectionnée par l'incubateur de l'Autorité Européenne de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (HERA)", se félicite Sébastien Iva, président de Fab'entech.

Et c'est ensuite sur les adaptations nécessaires au variant Omicron qu'elle a poursuivi ses recherches : "Notre produit contre le Covid-19, Fab'enCov, a franchi toutes les étapes pré-cliniques. Nous avons testé tous les variants, jusqu'à Omicron. Cela nous donne beaucoup d'espoir dans la capacité de notre produit à apporter une solution thérapeutique car le produit neutralise Omicron à 100 %, avec des doses suffisantes", développe-t-il.

Après avoir reçu fin 2021 l'autorisation de démarrer son étude clinique, d'abord en Grèce sur 30 premiers patients, puis dans quatre autres pays européens, Fab'entech s'apprête donc à démarrer les premiers essais sur l'homme de son traitement début février, Avec l'objectif de tester la sécurité du traitement et la pharmacodynamie des deux doses nécessaires.

Novasep : produire le principe actif du traitement anti-Covid de Pfizer, le Paxlovid

Le laboratoire lyonnais Novasep, dont le siège est situé à Gerland depuis 2014, a lui-même fait les manchettes en début d'année : c'est lui qui a été choisi par le groupe Pfizer pour assurer la production du principe actif de son traitement anti-Covid, le Paxlovid.

"Novasep a été choisi car nous sommes un partenaire de longue date de Pfizer et que nous n'avons pas attendu la pandémie pour investir sur nos sites français et européens", indique Michel Spagnol, président directeur général du groupe Novasep. L'entreprise a en effet investi 200 millions d'euros en 5 ans sur ses sites français et européens (dont 5 sites en France et un en Allemagne).