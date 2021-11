Hydrogène. Comment HEF compte diviser par 50 le coût de production des piles à combustible (et créer une usine à Saint-Etienne)

Le groupe HEF prépare l'après. L'après "véhicules thermiques", son cœur de métier historique, qui pèse encore aujourd'hui 25% de son chiffre d'affaires.

L'ETI ligérienne (3.000 salariés ; CA 2020 : 207 millions d'euros), spécialiste de l'ingénierie des surfaces, a choisi de préparer son entrée dans cet avenir où les véhicules fonctionnant aux énergies fossiles seront remisées à la casse, remplacées par des moteurs plus doux pour l'environnement. Son ambition : développer un matériau de surface performant destiné aux plaques bipolaires, composants essentiels des piles à combustibles des véhicules à hydrogène.

Cinq ans après avoir investi un million d'euros pour initier ses premiers programmes de R&D sur ce nouveau champ d'intervention, l'entreprise a déployé il y a quelques semaines sur son site stéphanois son démonstrateur industriel (deux millions d'euros d'investissement).

Celui-ci doit permettre aux industriels du secteur de la mobilité de tester en grandeur réelle l'offre d'HEF en cours de construction. Une proposition bien accueillie, puisque l'équipe de 5 personnes tourne déjà à plein régime pour réaliser le revêtement d'une pile à combustible par semaine.

"Ce démonstrateur industriel permettra d'accélérer l'industrialisation des véhicules à hydrogène. Selon les experts, le marché mondial pourrait basculer vers la mobilité non thermique d'ici une quinzaine d'années, il faut donc être prêt, nous nous préparons dès à présent pour asseoir notre position de leader ", note Fabrice Prost, président de HEF.

Le sujet du revêtement des plaques bipolaires des piles à combustible est un enjeu majeur de la mobilité hydrogène : il conditionne non seulement la performance de la pile, et donc du véhicule, mais aussi une bonne partie de son prix. En effet, chaque pile à combustible est composée d'un empilement de plusieurs dizaines de plaques bipolaires (jusqu'à 400 plaques).

"En 2016, lorsque nous avons commencé à travailler sur l'hydrogène, la technologie standard du marché des piles à combustibles était focalisée sur des plaques en titane, avec des revêtements en or. Des matériaux nobles donc. Nous travaillons sur une double rupture technologique : un revêtement réalisé grâce à une solution de dépôt sous vide de carbone sur des plaques en inox".

A terme, à l'échelle industrielle, le président d'HEF table sur un cout de production des piles à combustible divisé par cinquante.

Après le lancement de son démonstrateur, HEF annonce la construction de sa première machine de production en grande série pour 2023/24 (investissement de l'ordre de 5 à 7 millions d'euros), avec comme horizon, le traitement de 10.000 piles à combustibles par an, représentant le revêtement de deux à quatre millions de plaques bipolaires.

L'étape suivante devrait intervenir deux ans plus tard - en 2025/2026 donc -, avec un investissement de 25 millions d'euros pour l'implantation à Saint-Etienne (site exact en cours de recherche) d'une véritable usine de production. Avec 5 machines et 150 salariés, elle permettra en vitesse croisière de traiter les plaques de 50.000 piles à combustibles par an, pour le marché européen.