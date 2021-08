Comment les Hospices Civils de Lyon ont choisi d'accompagner les jeunes pousses innovantes

Donner aux professionnels la possibilité d'innover, quels que soient leurs métiers et fonctions, tel est désormais (aussi) l'objectif des Hospices civils de Lyon (HCL). Pour cela, le second pôle hospitalier de France et ses 13 établissements de l'agglomération lyonnaise a créé en avril 2021 une Direction de l'innovation, puis ouvert dès le printemps dernier, un appel à projets innovants.

Résultat : 45 candidatures ont été déposées et 14 projets ont déjà été retenus. Cet appel à projets se veut désormais pérenne et les professionnels des HCL pourront ainsi déposer leurs projets au fil de l'eau.

Les lauréats seront désignés deux fois par an à l'issue d'un processus d'évaluation pluridisciplinaire associant divers partenaires : la SATT Pulsalys, le Pôle de compétitivité santé Lyonbiopôle, la Métropole de Lyon, etc.

La pandémie a démultiplié l'innovation aux HCL

Pour les HCL, l'innovation représente en effet un facteur clé de qualité, de motivation et d'attractivité, qui a été particulièrement boosté par le Covid-19.

"Au lieu de restreindre l'innovation, la pandémie l'a démultipliée et en a montré tout le bénéfice", soulignent les HCL.

Un premier recensement des « innovations issues du Covid », réalisé à l'été 2020, avait fait remonter 132 initiatives en tous genres, dont certaines véritablement innovantes et en voie de pérennisation, comme un FabLab d'impression 3D ou un outil de méta-analyse assisté par intelligence artificielle (IA) permettant de formuler des recommandations en temps réel.

"Le Covid a favorisé la collaboration pluridisciplinaire de façon agile et centrée sur les besoins, que ce soit au sein des services HCL ou en lien avec les autres acteurs de l'écosystème (petites et grandes entreprises, académiques, collectivités locales). Cet état d'esprit propice à l'innovation, qui motive les équipes et attire les patients, est exactement celui que nous souhaitons préserver et amplifier aux HCL, Covid ou pas Covid", indique l'institution.

Des dispositifs médicaux au numérique ou à l'IA

Les HCL ont identifié plusieurs axes d'innovation : les dispositifs médicaux (équipements biomédicaux et dispositifs médicaux stériles), pour lesquels l'évaluation et l'aide à la décision sont coordonnés depuis plus de 10 ans par la Cellule d'Expertise DM Innovants des HCL.

Mais aussi l'impression 3D, grâce au partenariat des HCL avec la plateforme 3d.Fab de l'Université depuis 2018, et la création de leur Fab Lab avec l'INSA pendant le Covid, ou encore le numérique et l'intelligence artificielle (avec trois projets prometteurs validés et un partenariat avec l'INRIA récemment signé).

Enfin, "le dernier axe des innovations organisationnelles et managériales est particulièrement privilégié car il est facteur de motivation pour les équipes et de transformation au quotidien. On sent une forte attente, avec quasiment 50% des projets déposés entrant dans cette catégorie", constatent les HCL.

"De façon générale, les projets permettant l'association et ayant le soutien des partenaires qui font partie de notre Comité des Innovateurs (pôle de compétitivité, SATT, Métropole, Région, Université, Patients) sont stratégiques. C'est notamment le cas des 2 Living Labs Santé que nous avons choisi de structurer", ajoutent-ils.

Activité physique adaptée, IA pour l'endoscopie... De premiers lauréats

Parmi les lauréats de ce premier appel à projets, figure par exemple le projet E-hôp, qui vise à intégrer de façon systématique l'activité physique adaptée dans tous les parcours de soins pédiatriques à l'Hôpital Femme Mère-Enfant (HFME), quelle que soit la spécialité ou la pathologie concernée.

Autre projet retenu : Conecct-IA, un projet hospitalo-universitaire en collaboration avec un partenaire industriel qui vise à optimiser une prise en charge endoscopique diagnostique et thérapeutique des tumeurs superficielles colorectales grâce à l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, deux « livings labs » santé ont été créés, l'un à l'hôpital Édouard Herriot, l'un dédié aux innovations en robotique et électronique médicale et l'autre à l'hôpital Lyon sud, aux innovations numériques liées à la séquence urgences/ imagerie/ blocs opératoires/anesthésie-réanimation.

Pour financer ces innovations, les HCL ont décidé de leur allouer une enveloppe de 2,5 millions d'euros, entièrement sur fonds propres.

Sur cette somme, 500.000 euros correspondent au Plan d'Equipement Innovant qui permet depuis plus de 10 ans d'accélérer l'introduction et l'évaluation clinique et médico-économique d'équipements médicaux innovants aux HCL.

400.000 euros correspondent quant à eux au soutien, depuis plusieurs années, à l'introduction et à l'évaluation de Dispositifs Médicaux Stériles Innovants tandis que 1,6 millions correspondent à un effort supplémentaire net afin d'amplifier le recours à l'innovation de tous types (organisation, management, numérique/IA, 3D, technologique, scientifique).