Purificateurs d'air : les enseignements de l'étude en milieu clos menée en AuRA

A l'automne dernier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait annoncé le déblocage d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour installer des purificateurs d'air au sein des lycées et les écoles. Prenant exemple sur l'Allemagne, qui avait elle aussi mis en place un plan de 500 millions d'euros visant à améliorer ses systèmes de ventilation des bâtiments publics, en dotant ses écoles de purificateurs d'air.

Quelques mois et quelques polémiques plus tard -le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, ayant écarté l'idée de les déployer en raison d'une possible inefficacité-, le président LR Laurent Wauquiez voulait mesurer l'efficacité des dispositifs choisis par la Région.

Pour cela, il aura donc fait appel au laboratoire lyonnais VirPath, référence internationale sur les infections virales respiratoires (une unité mixte de l'Université Claude Bernard, Inserm CNRS, ENS de Lyon) et à la société VirHealth, spécialisée quant à elle dans l'évaluation des activités virucides et antivirales des produits, équipements et technologies de désinfection de surface.

Ces deux laboratoires ont ainsi mis leurs compétences en commun pour tester l'efficacité de deux purificateurs d'air contre le SARS-CoV-2, en participant à une étude financée par la Région, à hauteur de 184.000 euros.