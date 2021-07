"On ne fait pas confiance aux résultats qui nous dérangent, mais à ceux qui nous indiffèrent" (Etienne Klein)

"Je suis ravi et embarrassé d'être ici, car la confiance ne fait pas partie de mes sujets, je n'ai jamais écris dessus", admet Étienne Klein en guise de préambule de la conférence organisée dans le cadre des Seb Talks, au sein de l'entreprise éponyme, à Écully (69) il y a quelques jours.

Devant des salariés en présentiel et en distanciel, le physicien, philosophe des sciences et directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, a tout de même rapidement dévoilé ses pistes de réflexion sur la confiance, à commencer par celle que nous plaçons dans la science, un sujet hautement révélateur en période de Covid-19.

"La confiance, c'est d'abord une croyance, qui va de la naïveté à l'arrogance"

Car alors que les discours se déchirent depuis plusieurs mois sur le virus, son origine, le vaccin, son efficacité, la gestion de la crise, etc... la question de la confiance revêt une symbolique particulière.

A son propre niveau, à qui accorde-t-on sa confiance ? A ses pairs ? A soi-même ? Et pourquoi ? "La confiance, c'est d'abord une croyance, qui va de la naïveté à l'arrogance", affirme le physicien, qui en profité pour donner un exemple à titre personnel. "Avant de faire l'alpinisme, j'ai commencé par la randonnée. A ce moment, je n'ai jamais pensé que je pourrais faire comme les alpinistes. [...] Au début, j'ai fait confiance à un guide, j'ai délégué. Mais avec la cordée, la relation est symétrique : la vie de l'un dépend de celle de l'autre."

Or, au tout début de la crise, quand les connaissances sur le Covid-19 étaient encore assez limitées, de nombreux "experts" se sont exprimés sur ces sujets, sur les plateaux de télévision, comme le note le physicien. "Aujourd'hui, il y a beaucoup de thèses et d'antithèses, le tout est de savoir à quel discours et à qui on accorde sa confiance", résume ainsi Etienne Klein.

Et ce, alors que la réserve scientifique exigerait d'attendre, de croiser les études, soumettre ses résultats à ses pairs :

"Si un expert dit qu'il ne sait pas, il ne sera plus jamais réinvité, il sera remplacé par des gens qui ont plus confiance en eux", se désole Étienne Klein.

L'exemple de la chloroquine

Et de citer un sondage, publié en avril 2020, déclarant que "59% des Français croient à l'efficacité de la chloroquine", contre seulement 21% disent ne pas savoir si elle est efficace (sondage Ifop pour Labtoo, publié par Le Parisien).

"Je suis tombée de ma chaise, car à ce moment-là, personne ne connaissait la réponse. Cela interroge sur notre rapport à la vérité et notre promptitude à se retrouver expert", note le directeur de laboratoire.

Sur cet aspect, Il évoque aussi l'effet Dunning-Kruger, ou l'effet de "surconfiance", empêchant les personnes non-qualifiées de reconnaître leur incompétence.

"Cela illustre aussi la paresse intellectuelle. Quand on interroge les gens, ils ont tous un avis, mais avoir un avis, va plus vite que de se forger un avis, car ça demande de fouiller, d'enquêter. Ici, on ne juge pas un médicament par rapport à son efficacité objective, mais sur ce que le philosophe français Gilbert Simondon appelait le halo symbolique."

Les biais cognitifs dans la confiance

Le débat soulevé par la chloroquine amène la discussion sur ce qu'est la science et son rapport avec le doute. La science, selon le philosophe, est un corpus de connaissances observées, mais incomplet. Étienne Klein donne l'exemple de l'atome : nous savons qu'il existe, c'est avéré, mais nous ignorons encore des choses sur lui. Le doute permet d'avancer.

"Je n'ai confiance dans aucun scientifique, poursuit Étienne Klein, car ils sont humains et aucun d'entre eux n'est à l'abri d'erreurs et de sa propre subjectivité. On demande aux chercheurs d'être honnêtes. Ils se posent une question, ils cherchent, ils trouvent des résultats.

Mais être honnête, c'est, bien avant de mettre ses résultats sur Twitter, de les soumettre aussi à la critique de ses pairs et à la controverse. Ça prend plus de temps, mais à la fin, on peut savoir."

La confiance s'accorde aussi en fonction de l'affect, "notre cerveau vise un confort psychique, il déclare vrai les idées qu'il aime. La confiance ne se déclare pas, elle s'inspire." Phénomène observable en entreprise, mais aussi sur Internet, où de petites communautés de croyances perméables se constituent, notamment avec le complotisme.

"Dès qu'une connaissance va à l'encontre de nos croyances, nous sommes capables de développer plusieurs stratégies pour ne pas lui faire confiance", ajoute Etienne Klein.

"On ne fait pas confiance aux résultats qui nous dérangent, mais on fait confiance à ceux qui nous indiffèrent. Personne n'a écrit de live "Ma vérité sur le Boson de Higgs", alors qu'on a vu ça avec le réchauffement climatique."

Et Étienne Klein d'appeler, de son point de vue de scientifique, à "arrêter de faire confiance à ses croyances pour travailler ses connaissances."